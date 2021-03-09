На Сахалине в пожаре погибли три ребенка

На Сахалине по факту обнаружения тел троих малолетних детей 1 года, 3 и 4 лет, при тушении возгорания в одном из домов по ул. Промышленная в Красногорске возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ).

На место происшествия незамедлительно выехали следователи отдела по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты следственного управления. Они проводят осмотр места происшествия, устанавливают причины пожара и смерти детей. Расследование продолжается.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 08.03.21

В России продолжает снижаться заболеваемость Covid-19. / Заболеваемость Covid-19 в РФ третий день идет на снижение. / Россия направит 780 млрд рублей на модернизацию железных дорог. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»