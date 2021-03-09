В Приморье семья из пяти человек утонула, провалившись под лед

В Приморском крае погибла семья из пяти человек, в том числе трое детей. Люди провалились под лед на автомобиле.

Трагедия произошла неподалеку от поселка Тавричанка на реке Раздольная. Семейство поехало на рыбалку и перестало выходить на связь, пишет «Лайф». Было установлено, что люди провалились под лед на машине.

На данный момент обнаружены тела четырех человек – женщины и детей 2006, 2007 и 2013 годов рождения. Поиски тела мужчины продолжаются.

Краевая прокуратура организовала проверку. «Одновременно прокуроры проверят достаточность принятия мер профилактического характера органом местного самоуправления», – говорится в сообщении ведомства.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 09.03.21

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