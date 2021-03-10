Бюджет Владивостока по вине чиновников понес ущерб в 43 млн рублей

В Приморье возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч.1.1 ст.293 УК РФ) при строительстве детских садов. Как сообщили в СКР, по версии следствия, в 2018-2019 годы Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа и коммерческие организации заключили муниципальные контракты на строительство детсадов в районе улиц Кипарисовой, Крыгина и в микрорайоне «Снеговая падь».

Общая сумма контрактов составила 586,5 млн рублей. Срок исполнения контрактов – 2019-2020 годы. Вместе с тем, до настоящего времени детские сады не построены и не введены в эксплуатацию. Это произошло из-за отсутствия надлежащего контроля со стороны чиновников за выполнением работ и непринятием мер по устранению недостатков в проектной документации.

При этом подрядные организации выполнили дополнительные работы при строительстве объектов, однако в установленном законом порядке изменения в проектную документацию не вносились. В итоге администрации города Владивостока причинен ущерб на сумму более 43 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели, изъята соответствующая документация.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 10.03.21

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