В России умерла последняя носительница алеутского языка

Последняя носительница алеутского языка в России Вера Тимошенко умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщили в Союзе коренных малочисленных народов севера (КМНС).

«В России стало на один язык меньше: на 94-м году жизни скончалась последняя носительница беринговского диалекта алеутского языка Вера Терентьевна Тимошенко», – рассказал глава проекта «Страна языков» Василий Харитонов.

Женщина проживала в селе Никольское на острове Беринга у берегов Камчатки, передает ТАСС. Она была последней, для кого алеутский язык был родным. На этом языке раньше говорили коренные жители Алеутских островов, островов Беринга и Медный.

В настоящее время в России не осталось людей, говорящих на этом языке. Однако есть активисты, которые изучают язык и преподают его жителям острова Беринга.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 11.03.21

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