В школе на Сахалине ребенка ранили плоскогубцами

На Сахалине во время школьной драки ученика ранили плоскогубцами. Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Проводится проверка.

Как сообщили в региональном управлении СКР, инцидент произошел в школе города Невельска. «В ходе конфликта один из школьников, имевший при себе переносной портативный набор инструментов, плоскогубцами причинил другому повреждение кожного покрова в области грудной клетки», – уточняется в сообщении ведомства.

Врачи осмотрели мальчика, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следственный комитет проводит доследственную проверку.

Кроме того, проверку также организовала городская прокуратура. Сотрудники надзорного органа оценят соблюдение законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних должностными лицами образовательного учреждения и органов профилактики муниципального образования.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 11.03.21

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