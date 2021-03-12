В школе на Сахалине ребенка ранили плоскогубцами

На Сахалине во время школьной драки ученика ранили плоскогубцами. Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Проводится проверка.
Как сообщили в региональном управлении СКР, инцидент произошел в школе города Невельска. «В ходе конфликта один из школьников, имевший при себе переносной портативный набор инструментов, плоскогубцами причинил другому повреждение кожного покрова в области грудной клетки», – уточняется в сообщении ведомства.
Врачи осмотрели мальчика, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следственный комитет проводит доследственную проверку.
Кроме того, проверку также организовала городская прокуратура. Сотрудники надзорного органа оценят соблюдение законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних должностными лицами образовательного учреждения и органов профилактики муниципального образования.
Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова
Южно-Сахалинск. Другие новости 11.03.21
В России умерла последняя носительница алеутского языка. / В России женщины чаще отказываются от вакцинации, чем мужчины. / Депутат из Якутии Юрий Григорьев назвал одну из главных проблем в развитии Дальнего Востока. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube