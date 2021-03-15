Во Владивостоке автомобиль такси столкнулся с бронетранспортером

Во Владивостоке произошла автомобильная авария – машина такси столкнулась с бронетранспортером. Сотрудники ГИБДД выясняют причины необычного ДТП.

Авария произошла на перекрестке в районе улицы Снеговой. В результате участники ДТП заняли почти всю проезжую часть, сообщили местные жители в социальных сетях. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

В настоящее время выясняется, кто был виноват в происшествии. По словам очевидцев, таксист попытался вклиниться в колонну военной техники и не рассчитал скорость движения, поэтому врезался в БТР.

Другие пользователи заявляют, что водитель бронетранспортера неправильно рассчитал угол поворота и задел легковой автомобиль, что и стало причиной ДТП.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 15.03.21

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