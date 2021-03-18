У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5 балла

У восточного побережья Камчатки в акватории Тихого океана, зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,5 балла. Об этом сообщил камчатский филиал Геофизической службы российской академии наук (РАН).

«Эпицентр находился в 183 км юго-западнее села Никольское», – уточнили в РАН. Эпицентр залегал на глубине 61 км. За первым толчком последовала серия из более, чем 10 афтершоков, которые произошли в течение пары часов. Их магнитуда колебалась от 3,6 до 5,6 балла.

Отмечается, что местные жители ощутили только первоначальный толчок. В частности, его заметили жители Усть-Камчатска.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 18.03.21

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