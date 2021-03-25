Во Владивостоке полицейские сбили школьника

Во Владивостоке автомобиль дорожно-патрульной службы попал в ДТП. Пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД.

Инцидент произошел на Океанском проспекте. 12-летний мальчик на самокате внезапно выехал из-за припаркованного автомобиля. В этот момент на него наехал автомобиль ДПС, который двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

Сотрудники ГИБДД вызвали на место происшествия бригаду скорой медицинской помощи. У ребенка диагностированы ушибы и ссадины.

Руководство УМВД России по городу Владивостоку назначило служебную проверку по факту аварии.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 24.03.21

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