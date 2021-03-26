Двух студентов убило током в общежитии в Южно-Сахалинске

Двое студентов погибли от удара электрическим током в одном из общежитий Сахалинского государственного университета, сообщается на сайте регионального правительства. Следователи выясняют причины трагедии.

Инцидент произошел в общежитии, расположенном по улице Крюкова в Южно-Сахалинске. Тела молодых людей 18 и 19 лет обнаружили около трех часов утра в одной из секций общежития. Судя по фото, опубликованным на сайте областного правительства, трагедия произошла в душевой. «По предварительным данным, причиной смерти могла явиться электротравма», – говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета РФ. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи выясняют причину и обстоятельства смерти студентов.

«В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям должностных лиц учебного заведения, ответственных за безопасность работы электрооборудования, а также должностных лиц надзирающих органов», – отметили в СК РФ.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил соболезнования родным погибших и пообещал оказать им помощь. Глава региона также поручил в течение трех дней проверить работу электрооборудования во всех социальных объектах регионального значения.

Южно-Сахалинск, Наталья Петрова

Южно-Сахалинск. Другие новости 25.03.21

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