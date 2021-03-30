В Приморье прошел «ржавый» дождь

В Приморском крае прошел странный дождь, вода была оранжевого оттенка. Все дело в песчаной буре, которая наблюдалась в Китае.

По данным Примгидромета, накануне Приморье находилось под влиянием циклона, смещавшегося над Японским морем, который принес дождь, ночью на севере местами со снегом. При этом в КНР была мощная песчаная буря, с сильным ветром песок поднялся в нижние слои тропосферы, воздушные потоки принесли его на большие расстояния.

«В первой половине дня «рыжий» дождь прошел на юге Приморского края, а ночью вместе с осадками в виде дождя и мокрого снега сместился к восточным районам. Автомобили и другие поверхности покрылись пятнами. Также можно было наблюдать пожелтевший лед и снег на перевалах», – поясняют синоптики.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 29.03.21

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