Во Владивостоке во время погони утонул автомобилист

Во Владивостоке водитель утонул, уходя от погони. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным полиции, сотрудник ДПС пытался остановить автомобилиста, нарушившего скоростной режим. Однако водитель не подчинился и уехал, полицейские бросились в погоню.

В поселке Поспелово нарушитель протаранил патрульную машину и, двигаясь задним ходом, съехал с пирса в воду. 26-летний водитель не смог выбраться из автомобиля и утонул.

По факту гибели мужчины проводит проверку СУ СКР по Приморскому краю.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 31.03.21

Пекин предостерег Японию от размещения американских ракет у границ России. / Кудрин раскритиковал систему господдержки в России: каждый пятый, живущий за чертой бедности, не получает помощь. / «Гаражная амнистия»: как, когда и с чем? – пояснения юриста. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»