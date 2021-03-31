Во Владивостоке во время погони утонул автомобилист

Во Владивостоке водитель утонул, уходя от погони. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
По данным полиции, сотрудник ДПС пытался остановить автомобилиста, нарушившего скоростной режим. Однако водитель не подчинился и уехал, полицейские бросились в погоню.
В поселке Поспелово нарушитель протаранил патрульную машину и, двигаясь задним ходом, съехал с пирса в воду. 26-летний водитель не смог выбраться из автомобиля и утонул.
По факту гибели мужчины проводит проверку СУ СКР по Приморскому краю.
Владивосток, Зоя Осколкова
Владивосток. Другие новости 31.03.21
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