В Благовещенске врачи провели операцию на сердце в горящей больнице

В кардиоцентре в Благовещенске произошел пожар. Несмотря на ЧП врачи успешно завершили операцию на сердце.

Сообщение о возгорании в здании кардиохирургического центра поступило в экстренные службы днем, сообщили в региональном управлении МЧС. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горит кровля. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

Из здания было эвакуировано 120 человек, персонал центра и пациенты. На месте оставались еще семь человек медперсонала и один пациент. Как сообщил «Интерфаксу» источник в клинике, медики проводили операцию у мужчины на открытом сердце. «Остановить ее было нельзя. Она прошла успешно», – сказал собеседник агентства.

В тушении огня были задействованы 59 человек личного состава и 28 единиц техники. Для проведения разведки с воздуха использовали беспилотную авиационную систему. Предварительно, площадь пожара составила 1600 кв.м..

По завершении операции, пациента перевели в Амурскую областную больницу, он находится в постоперационной реанимации. «Его состояние оценивается как стабильное. Угрозы жизни нет», – сказал источник.

В регионально прокуратуре сообщили, что, предположительно, причиной пожара стала неисправная электропроводка.

Благовещенск, Зоя Осколкова

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