Блэкаут наступил на Сахалине: без света остались 400 тысяч человек

Около 400 тысяч человек остались без электроснабжения на Сахалине из-за аварии на подстанции. Об этом сообщает Минэнерго России. Отметим, что население острова составляет около 490 тыс. человек.

По данным ведомства, «обесточены Южный и Северный энергорайоны Сахалинской области, <…>мощность отключенных потребителей составляет около 300 МВт». Подача электроэнергии сохраняется в изолированном Охинском энергорайоне, отметили в министерстве.

По данным областного управления МЧС, электричество пропало в 12 районах региона из 17.

Причиной блэкаута стало аварийное отключение 1 и 2 секции шин на подстанции «Южно-Сахалинская» (ПАО «Сахалинэнерго»).

Энергетики ведут восстановительные работы. «Ориентировочный срок восстановления составляет два часа», – говорится в сообщении.

В региональном правительстве сообщили, что в настоящее время «частично восстановлено электроснабжение части потребителей, на подстанции «Южно-Сахалинская» продолжаются работы по переключению».

Южно-Сахалинск, Наталья Петрова

Южно-Сахалинск. Другие новости 06.04.21

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