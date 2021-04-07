Семья ждала жилья 50 лет, но добиться его удалось только через суд

Семья во Владивостоке почти полвека ждала, когда чиновники предоставят жилье. Добиться выделения квартиры жителям удалось только через суд.
Как сообщили в прокуратуре Приморья, семья из шести человек в 1972 году встала в очередь на улучшение жилищных условий как малоимущая. «В течение почти 50 лет муниципалитет не мог найти им подходящую по площади квартиру», – говорится в
За это время два члена семьи умерли, таким образом, площадь необходимого жилья уменьшилась до 72 кв.м..
Прокуратура обратилась в суд с иском, чтобы обязать городские власти предоставить жилье по договору социального найма. Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск.
Владивосток, Зоя Осколкова
Владивосток. Другие новости 07.04.21
Сергей Фургал заразился коронавирусом. / Госдума окончательно определила дату отчета правительства РФ. / «Вернуть человека в белом халате»: Госдума поддержала законопроект о школьной медицине. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube