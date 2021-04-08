На Дальнем Востоке железнодорожник угнал локомотив

В Хабаровском крае работник железнодорожной станции угнал локомотив, чтобы вывезти украденное топливо.

По данным следствия, мужчина несколько дней сливал топливо с колонки в депо в канистры и хранил их на территории станции Новый Ургал. Чтобы вывезти горючее, он решил воспользоваться локомотивом.

«На угнанном локомотиве, железнодорожник доехал до стрелочного перевода, загрузил подготовленные канистры в локомотив и доставил похищенное до лесополосы, где его уже ждал личный автомобиль», – сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по Дальневосточному округу.

Затем преступник локомотив вернул. Впрочем, это не спасло его от уголовного преследования. В отношении мужчины возбудили два уголовных дела по ч.1 ст. 158 УК РФ (кража) и п. «а» ч. 2 ст. 211 УК РФ (угон железнодорожного подвижного состава).

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 07.04.21

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