Тушу амурского тигра вынесло с ледоходом

В Хабаровском крае возбудили уголовное дело из-за гибели амурского тигра. Тушу животного вынесло с ледоходом на реке. Об этом сообщила объединенная дирекция государственных природных заповедников и национальных парков «Заповедное Приамурье».

«Группа инспекторов обнаружила в воде зацепившийся за ветки труп тигра», – рассказал руководитель национального парка «Анюйский» Степан Кириллин. Тушу вытащили на берег и охраняли до прибытия полицейских.

Инспекторы предполагают, что тигра занесло на территорию парка с ледоходом, откуда – неизвестно.

Амурский тигр – животное, занесенное в «красные книги» всех уровней. По факту гибели редкого зверя возбудили уголовное дело. Причины смерти тигра установят специалисты лаборатории в Уссурийске.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 13.04.21

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