В Приморье мост обрушился под автомобилем, три человека утонули

В Приморье автомобиль упал в реку из-за обрушения моста. В результате три человека погибли, еще троим удалось спастись. Прокуратура и СКР проводят проверку.

Инцидент произошел в районе села Нововарваровка Анучинского района. «По предварительным данным в автомобиле находилось шесть человек. Трем девушкам удалось спастись, две девушки и водитель до настоящего времени не найдены», – говорится на сайте регионального управления СКР. На месте работают спасатели.

Выяснилось, что обрушившийся мост не находился на балансе местной администрации. Его возвели самовольно для проезда на частную базу отдыха, где сдавали домики в аренду.

Прокуратура Анучинского района организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка законности возведения и эксплуатации мостового сооружения и законности предоставления услуг базы отдыха.

Кроме того, доследственная проверка организована следственными органами.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 16.04.21

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