Владивосток накрыло дымом лесных пожаров

Владивосток затянуло дымом от природных пожаров в крае и соседних районах Китая. Жителям столицы Приморья посоветовали отказаться от долгих прогулок.

Сильный ветер принес дым из приграничных районов Китая, где бушуют лесные пожары. Непростая ситуация с пожарами и в самом крае. В южной части Приморья ночью и утром было почти безветренно, и дымные массы осели во Владивостоке. Водителей предупредили, что видимость снизилась до 1-4 метров.

«Зафиксировали ухудшение видимости, мглу из-за дыма. В воздухе ощущается запах гари. В воздухе может повышаться концентрация вредных веществ, и продукты горения попадают в легкие, поэтому лучше воздержаться от длительных прогулок, особенно детям», – посоветовали в Примгидромете.

Специалисты пообещали, что уже к вечеру ветер в прибрежных районах посвежеет. Днем 22 апреля ветер усилится до 15-20 м/с, и ожидается, что Владивосток очистится от дыма.

В «Лесоохране» зафиксировали 146 термоточек в крае, передает ТАСС. Ближе всего к Владивостоку возгорания расположены в Надеждинском районе, в Барабаше, через залив от города.

Владивосток, Наталья Рязанова

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