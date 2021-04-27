В Биробиджане на городской свалке вспыхнул пожар

В столице Еврейской автономной области загорелась городская свалка. Площадь пожара составила более 15 га. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В ведомстве уточнили, что полигон бытовых отходов находится в семи километрах от города. Угрозы распространения пламени на объекты жилой и другой недвижимости нет. Пожарные проложили две магистральные линии для подачи воды для тушения из реки.

По предварительным данным, причиной возгорания стал пал сухой растительности. Кроме того, на свалке скопились отходы деревообработки и опилки, которые продолжают тлеть.

На прошлой неделе на этой территории уже тушили крупный пожар. Пострадавших и погибших не было.

Биробиджан, Зоя Осколкова

Биробиджан. Другие новости 26.04.21

Минтруд РФ дал рекомендации об оплате «путинских» выходных. / Путин объявил военные сборы. / Госдума начнет исполнять послание Путина до майских праздников. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»