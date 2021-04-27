Житель Приморья расстрелял шумного подростка

В Приморском крае мужчина ранил из пневматического ружья 13-летнего мальчика. Подростка госпитализировали, а стрелок стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщили в региональном управлении СКР, инцидент произошел в поселке Новошахтинский. Между 60-летним местным жителем и группой подростков произошел конфликт из-за того, что ребята кидали камни в забор дома пожилого человека.

Мужчина взял ружье и выстрелил по подросткам. Один из ребят был ранен в грудь. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Отмечается, что ранее он уже был судим за незаконное хранение оружия.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 27.04.21

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