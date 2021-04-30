На Камчатке погибли сотни оленей

Житель Камчатки зафиксировал на видео массовую гибель оленей. Прокуратура проводит проверку.

На кадрах, снятых возле села Усть-Хайрюзово Тигильского района, видны туши погибших оленей. Автор ролика утверждает, что насчитал около 300 мертвых животных.

Прокуратура Тигильского района сообщила о начале проведения проверки. «В ходе проверки будет дана оценка соблюдению природоохранного законодательства, законодательства о животном мире, а также причинам и условиям произошедшего. К проверке привлечены специалисты контролирующих и правоохранительных органов», – сообщается на сайте надзорного ведомства.

Как сообщают местные СМИ, олени могли погибнуть из-за аномального потепления весной. Из-за перепада температур образовалась корка льда, через которую животные не могли добыть себе пропитание. Предполагается, что речь идет о группе особей, отбившейся от основного стада, которое подкармливают комбикормом.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 30.04.21

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