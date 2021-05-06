В Приморье полицейские спасли редких животных из колодца (ФОТО)

Сотрудники отдела УМВД по Приморскому краю спасли из колодца занесенную в Красную книгу леопардовую кошку и енота-альбиноса. Редкие животные оказались в глубокой яме и не смогли выбраться.

Участковый и инспектор по делам несовершеннолетних отдела МВД по Ханкайскому района во время обхода заметили в колодце попавших в беду животных. Они опустили в яму длинную палку, чтобы животные могли уцепиться, но тем уже не хватало сил выбраться самим.

Спасенный енот-альбинос, скриншот видео ГУ МВД РФ по Приморскому краю

«Поняв, что животные перепуганы и сил у них нет, поехали за лестницей. Оказалось, в яме ожидали спасения дальневосточный лесной кот (леопардовая кошка), который занесен в международную Красную книгу и региональную Красную книгу Приморского края как редкий вид с ограниченным ареалом обитания, и енот-альбинос», – сообщили в пресс-службе приморского УМВД.

Леопардовая кошка быстро пришла в себя и начала сопротивляться, а енот спокойно дождался, когда его вызволят и осмотрят. Убедившись, что животные не ранены, сотрудники полиции их отпустили.

Владивосток, Наталья Рязанова

Владивосток. Другие новости 30.04.21

«Разворошил муравейник»: укрупнение регионов перерастает в переустройство России. / Онищенко анонсировал создание в России индивидуального календаря прививок. / В конце мая россияне смогут увидеть затмение при суперлунии. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»