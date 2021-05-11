Мужчина со строительным пистолетом напал на полицейских

На Камчатке мужчина, вооруженный строительным пистолетом, ворвался в полицейский участок и устроил стрельбу. Злоумышленника удалось задержать.
Как сообщили сегодня в региональном управлении СКР, инцидент произошел 9 мая в городе Елизово. В отделение полиции вошел местный житель и потребовал вернуть ему имущество.
Затем он достал строительный пистолет и выстрелил в сторону письменного стола, стоящего в холле. Отмечается, что при стрельбе никто не пострадал.
Полицейские задержали хулигана и вызвали скорую помощь. Выяснилось, что мужчина ранее уже был пациентом психоневрологического диспансера.
Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова
Петропавловск-Камчатский. Другие новости 10.05.21
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