Камчатским медикам недоплатили 200 млн рублей за работу в ковидариях

На Камчатке выявили нарушения в оплате труда медицинским работникам, которые помогали больным коронавирусной инфекцией. Общая сумма задолженности составила около 200 млн рублей.

Как сообщили в Государственной инспекции труда, выплаты стимулирующего характера осуществлялись с применением районного коэффициента в размере 1,6 вместо положенного 1,8, передает РИА «Новости».

«Кроме того, медицинские учреждения производили выплаты стимулирующего характера не в полном объеме по причине неправильного расчета указанных выплат. Общая сумма задолженности по заработной плате составила около 200 миллионов рублей», – уточнили в ведомстве.

Работодатели должны устранить нарушения в кратчайшие сроки. При этом большинство медучреждений обжаловали решение Государственной инспекции труда в судебном порядке, но суды в исках отказали.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 13.05.21

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