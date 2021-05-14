В Хабаровске подставные медики обманули сотни пенсионеров на 95 млн рублей

В Хабаровске пойдут под суд 13 человек, которые организовали подставной медицинский центр. Мошенники «находили» у обратившихся к ним людей несуществующие заболевания и выманивали деньги. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Злоумышленники действовали на Дальнем Востоке с 2016 по 2019 год. Они организовали медцентр, где проводили «диагностику состояния здоровья» людей и сообщали им о серьезных заболеваниях, затем предлагали дорогое «лечение». При этом мошенники заключили договор с банками, чтобы обманутые ими люди могли удаленно оформить кредит.

«Потерпевшими по уголовному делу проходят 828 жителей городов Дальнего Востока, большинство из которых – пенсионеры. Общая сумма ущерба составила 95 млн рублей. Обвиняемым инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», – сообщили в полиции.

Сеть псевдомедицинских учреждений раскрыли в 2019 году. Мошенники распространили свою деятельностью в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске. В общей сложности от действий организованной группы пострадали более 2,3 тысячи человек, ущерб превысил 200 млн рублей. 13 участников схемы уже предстали перед судом, в отношении еще 47 обвиняемых проводится предварительное расследование.

Владивосток, Зоя Осколкова

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