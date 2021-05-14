Губернатор предложил пенсионерке взять ипотеку для переезда из аварийного жилья

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко не увидел ничего предосудительного в том, что пенсионерке пришлось оформлять ипотеку, чтобы переехать из аварийного жилья. Об этом сообщает Sakhalin.info.

Лимаренко встречался с жителями Корсаковского района, которые рассказали о проблемах при переезде из аварийного жилья. Одна из женщин пожаловалась главе региона, что ее попросили доплатить разницу между рыночной и выкупной стоимостью квартиры. Пенсионерка была вынуждена оформлять ипотеку.

Это правило касается тех жильцов, чьи дома были признаны ветхими и аварийными после 2020 года. По словам местных жителей, в городе Корсаков разница достигает 30 тысяч рублей за квадратный метр.

Лимаренко заявил, что оформление ипотеки в подобном случае «вполне нормальное такое предложение». Он посоветовал пенсионерке обратиться к нему «со специальным заявлением», чтобы можно было взять льготный кредит. «Смотрите, если у вас какую-то небольшую сумму надо доплатить и предлагают однопроцентную ипотеку на десять лет или там двухпроцентную или какую-то дешевую, то почему бы и не воспользоваться», – пояснил губернатор.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

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