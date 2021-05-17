Зоозащитники бьют тревогу: В Приморском океанариуме тренер избивает белух

В Приморском океанариуме разразился скандал после видео, на котором тренер избивает двух белух. Региональная прокуратура проводит проверку. В океанариуме говорят, что сотрудник поступил правильно, отреагировав на агрессию животных.

Запись инцидента, произошедшего 5 мая, опубликовало региональное информагентство «PrimaMedia». На кадрах видно, что тренер избивает двух животных в бассейне: 12-летнюю белуху по кличке Нил он ударяет кулаком, 13-летнего Лира бьет ногами.

В океанариуме начали внутреннее расследование. При этом пресс-секретарь Елена Поддубная рассказала «Интерфаксу», что действия тренера были направлены «на переключение внимания агрессивной особи, в том числе с использованием техники запрыгивания на животное».

Проверить условия содержания животных также намерена прокуратура.

В свою очередь зоозащитники коалиции «Свободу косаткам и белухам» считают, что это не единственный случай жестокого обращения в Приморском океанариуме. Видеоматериалы с камер наблюдения содержат множество подобных эпизодов, а этот ролик – «наглядный пример того, что скрывают от посторонних глаз океанариумы и дельфинарии». Зоозащитники напомнили, что все больше стран отказываются от содержания китообразных в неволе.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 17.05.21

В России готовится новая концепция преподавания истории. / На Сахалине прокуратура проверяет жалобы на стекающий в море мазут. / Солнце стало опасным в некоторых регионах России. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»