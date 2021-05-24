Во Владивостоке живодер повесил бездомных щенков на дереве

Во Владивостоке полицейские проводят проверку по факту жестокого обращения с животными. Неизвестный убил бездомных щенков и подвесил на дереве.

В течение трех дней жители улицы Западной находили трупики щенков на одном и том же дереве, сообщает местное издание Vl.ru. Граждане обратились в правоохранительные органы.

«В настоящее время, по данному факту проводится проверка. После того, как полицейские осмотрят место происшествия, проведут опрос очевидцев, будет принято соответствующее процессуальное решение», – рассказали РИА «Новости» в региональном управлении МВД.

Владивосток, Зоя Осколкова

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