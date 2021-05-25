Пятеро сирот ушли от родной тети в детский дом

В Хабаровском крае пятеро детей, оставшихся без матери, ушли от родной тети в детский дом. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash.

В семье, поживающей в городе Бикине, воспитывалось десять детей – девять девочек и один мальчик. В начале года их мать умерла от рака, а отец попал в СИЗО. По данным канала, он избивал супругу и детей.

Восемь несовершеннолетних переехали к тете, у которой пятеро своих детей. Весной две средние девочки начали получать пенсию по потере кормильца, но все деньги уходили на нужды семьи. Тогда они забрали троих сестер и ушли в детский дом.

Тетя утверждает, что дети проживали в хороших условиях. По ее словам, они поступили так, чтобы старшая сестра смогла стать их опекуном.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 25.05.21

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