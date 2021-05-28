Во Владивостоке грузовик врезался в пять припаркованных машин

Во Владивостоке водитель грузовика не справился с управлением и протаранил пять автомобилей, припаркованных у обочины. Об этом сообщили в управлении МВД по Приморскому краю.

ДТП произошло на улице Комарова. Установлено, что водитель грузовика Kia Bongo не справился с управлением на крутом склоне и совершил наезд на припаркованные автомобили. В результате происшествия никто не пострадал, добавили в полиции.

В аварии были повреждены Toyota Camry, Toyota C-HR, Mitsubishi Pajerо, Honda Fit Shuttle, Toyota Vitz.

В соцсетях очевидцы опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видно, как грузовик на спуске притормаживает, пропуская поднимающийся автомобиль. В какой-то момент он быстро катится вниз и врезается в припаркованный транспорт.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 27.05.21

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