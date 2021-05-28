В Приамурье за зиму трех амурских тигров сбили машины

В Анюйском национальном парке четыре тигра погибли прошедшей зимой, троих из них сбили автомобили. Об этом сообщает ФГБУ «Заповедное Приамурье» после подсчета кошек на территории.

В объективы фотоловушек в основном попадали знакомые тигры, однако есть и несколько хищников, пришедших с других территорий. Так очень крупный самец появился в районе реки Кия. Два неизвестных молодых хищника курсируют по территории погибшего собрата – от села Арсеньево до протоки Бихан.

При этом зиму удалось пережить старому с травмированной лапой тигру на реке Мухе, более того, он обзавелся потомством. У реки Пихца обитают самец и самка – Красавица и Чудовище. Тигрица принесла двух котят.

«Фотоловушки зафиксировали тигрят на реке Богбасу (один), хребте Гион (один или два), реках Пихца (двое) и Кия (один). В изобильные годы потомство составляло 2-3 особи, а в одном случае даже четыре, и все выжили. Сейчас сложная ситуация, и котят родилось меньше», – говорится в сообщении.

Тигрицы на фото выглядят худыми, ученые предполагают, что животные голодают. Впрочем, несмотря на это от людей звери стараются держаться подальше. В Нанайском районе за зиму-весну не фиксировался ни один конфликтный случай тигра ни с людьми, ни с собаками.

Благовещенск, Зоя Осколкова

Благовещенск. Другие новости 28.05.21

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