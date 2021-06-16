В мэрию Якутска пришли с обысками

Следственные мероприятия проводятся в среду, 16 июня, в подведомственных учреждениях окружной администрации Якутска. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
Отмечается, что следственные действия осуществляются по результатам проверки, проведенной 10 июня УЭБиПК МВД по Якутии.
В ходе проверки были выявлены финансовые нарушения при выполнении трех муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту дорог, заключенных между муниципальным казенным учреждением «Главстрой» и подрядной организацией.
Мэрия Якутска оказывает содействие правоохранительным органам, подчеркивается в сообщении.
Якутск, Наталья Петрова
Якутск. Другие новости 15.06.21
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