В мэрию Якутска пришли с обысками

Следственные мероприятия проводятся в среду, 16 июня, в подведомственных учреждениях окружной администрации Якутска. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Отмечается, что следственные действия осуществляются по результатам проверки, проведенной 10 июня УЭБиПК МВД по Якутии.

В ходе проверки были выявлены финансовые нарушения при выполнении трех муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту дорог, заключенных между муниципальным казенным учреждением «Главстрой» и подрядной организацией.

Мэрия Якутска оказывает содействие правоохранительным органам, подчеркивается в сообщении.

Якутск, Наталья Петрова

Якутск. Другие новости 15.06.21

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