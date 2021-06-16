В Приморье задержали афериста, выдававшего себя за сотрудника ФСБ

В Приморье задержали мошенника, который выдавал себя за сотрудника Федеральной службы безопасности. Аферист пытался обмануть бизнесмена на 10 млн рублей.

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, злоумышленник действовал с подельником. Они связались с предпринимателем, у которого занял деньги житель Уссурийска. Мошенники заявили, что могут помочь вернуть долг.

Злоумышленник потребовал от предпринимателя 10 млн рублей, рассказал собеседник агентства. Во время передачи денег оба мошенника были задержаны.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере). Подельника обвиняют в посредничестве во взяточничестве, это расследование выделили в отдельное производство. Аферистам грозит до 10 лет лишения свободы.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 16.06.21

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