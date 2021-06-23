В ДТП из-за клеща пострадали три человека (ФОТО)

В Приморском крае легковой автомобиль вылетел с трассы и перевернулся. Травмы различной степени тяжести получили три человека, в том числе двое детей. Причиной аварии стал клещ, которого пыталась убрать с плеча женщина-водитель. Об этом говорится в сообщении пресс-службы краевого полицейского главка.

ДТП произошло в Михайловском районе. Автомобилем Honda CRV управляла 41-летняя женщина. С ней в иномарке находились 15-летний сын и 8-летняя дочь. Во время движения женщина заметила, что по плечу ползет клещ. Она попросила дочь подать бутылку с водой, чтобы поместить туда кровососа. В результате водитель отвлеклась от дороги и потеряла управление. Машина съехала в кювет и перевернулась.

Иномарка вылетела с дороги и перевернулась, фото: ГУ МВД РФ по Приморскому краю

В результате аварии женщина получила травму головы и перелом ребер, ее сын – травмы головы и перелом плеча, а у дочери – травмы позвоночника.

Как отметили в полиции, стаж вождения автомобилистки – более 10 лет. Ее ни разу не привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

Владивосток, Наталья Петрова

Владивосток. Другие новости 22.06.21

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