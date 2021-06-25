Разыскиваемый полицией мужчина прятался от Росгвардии в диване

В городе Артеме Приморского края находящийся в федеральном розыске преступник угрожал женщине ножом, а затем спрятался в диване. Об этом сообщает «КП – Владивосток».
Как сообщила правоохранителям сама хозяйка квартиры, знакомый ворвался к ней, сломав замок на двери. Он также избил женщину и угрожал зарезать ее. Пострадавшей удалось позвонить в полицию.
По вызову приехали сотрудники Росгвардии. Дверь в квартиру никто не открыл, в окне стражи порядка увидели хозяйку, которая хотела выпрыгнуть, опасаясь за свою жизнь. Ей помогли спасатели.
Когда росгвардейцы вошли в квартиру, там никого не было. Обыскав помещение, они обнаружили нарушителя в коробе дивана. Выяснилось, что он находится в федеральном розыске по подозрению в растрате.
Владивосток, Зоя Осколкова
Владивосток. Другие новости 25.06.21
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