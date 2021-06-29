В вылетающем из Магадана самолете скончался пассажир

Пассажир рейса Магадан – Новосибирск скончался в салоне самолета. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Мужчина умер на борту в то время, как самолет готовили к вылету. Лайнер не успел подняться в воздух.

В управлении на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу уточнили, что самочувствие пассажира резко ухудшилось после посадки на борт. Причины смерти устанавливаются.

В результате рейс был задержан. По данным онлайн-табло аэропорта «Магадан», самолет вылетел на полтора часа позже запланированного.

Магадан, Зоя Осколкова

Магадан. Другие новости 29.06.21

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