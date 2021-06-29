В вылетающем из Магадана самолете скончался пассажир

Пассажир рейса Магадан – Новосибирск скончался в салоне самолета. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Мужчина умер на борту в то время, как самолет готовили к вылету. Лайнер не успел подняться в воздух.
В управлении на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу уточнили, что самочувствие пассажира резко ухудшилось после посадки на борт. Причины смерти устанавливаются.
В результате рейс был задержан. По данным онлайн-табло аэропорта «Магадан», самолет вылетел на полтора часа позже запланированного.
Магадан, Зоя Осколкова
Магадан. Другие новости 29.06.21
Правительство выделило 1,5 млрд рублей на льготные полеты по Дальнему востоку. / В Приморье нашли тело пропавшего ребенка, происки еще двух продолжаются. / Рост цен на лекарства в России за год превысил 11%. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube