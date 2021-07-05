Во Владивостоке мужчина застрял в лифте на 17 часов

В Приморье возбудили дело из-за застрявшего в лифте мужчины. Пострадавшему пришлось ждать помощи 17 часов.

Инцидент произошел в доме по улице Нерчинской во Владивостоке. По данным прокуратуры, мужчина находился в лифте более 17 часов. «При этом надлежащих мер, направленных на вызволение жильца из лифта, организацией не было принято», – сообщается на сайте надзорного ведомства.

Ситуация осложнялась тем, что в кабине не было сигнала вызова аварийной службы, уточнили в мэрии, передает РИА «Новости». В итоге на следующее утро электромеханик обнаружил в кабине неработающего лифта «неадекватно ведущего себя мужчину».

Дело об административном правонарушении возбуждено по ч. 1 ст. 9.1.1 КоАП РФ (нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов).

Владивосток, Зоя Осколкова

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