На Сахалине танк упал с прицепа на дорогу

В Южно-Сахалинске произошло ДТП с участием военной техники. Танк упал прямо на дорогу.

Как сообщили в областном управлении ГИБДД, инцидент произошел около трех часов дня по местному времени. Водитель КамАЗа с тралом поворачивал направо на перекрестке автодороги Южно-Сахалинск – Холмск и Юго-Западного объезда.

По предварительной информации, крепления не выдержали, танк упал с прицепа и оказался на проезжей части. Причем, судя по кадрам с места происшествия, военная машина перевернулась гусеницами вверх и лежала на башне.

В результате аварии никто не пострадал. По данному факту проводится проверка

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 12.07.21

Бывший замгубернатора Сахалина арестован на два месяца. / Власти Японии отпустили траулер «Амур» в порт приписки. / Снова плюс 25 тысяч: заболеваемость коронавирусом в России остается высокой. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»