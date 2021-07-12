На Камчатке Карымский вулкан выбросил километровый столб пепла

В Камчатском крае вулкан Карымский проявил активность и выбросил столб пепла на высоту до 1 км над уровнем моря. Об этом сообщает региональное управление МЧС России

«С учетом направления ветра, пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние 36 километров. На пути распространения шлейфа населенные пункты отсутствуют», – говорится в сообщении.

В этот момент на склоне не было зарегистрированных туристических групп. Кроме того, в районе вулкана международные трассы движения воздушных судов не проходят.

В МЧС добавили, что пепел в поселениях не выпадал. Тем не менее, местным жителям посоветовали не выхолить на улицу без необходимости, а на улице надевать респираторы и повязки.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 12.07.21

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