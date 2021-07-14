В Охотском море один человек погиб, второй пропал без вести

В Шантарском заповеднике Хабаровского края произошел пожар на катере. В результате один человек погиб, второй пропал без вести. Об этом сообщили в дирекции природных заповедников и нацпарков региона «Заповедное Приамурье».

Инцидент произошел в районе мыса Литке, где находится метеостанция. В 170 метрах от берега обнаружили маломерное судно Lamor 7500 с признаками пожара.

«Предположительно на данном судне находились государственные инспекторы в области охраны окружающей среды филиала Шантарский ФГБУ «Заповедное Приамурье». Один человек погиб, местонахождение второго – неизвестно», – сообщил директор «Заповедного Приамурья» Владимир Андронов.

Проверку проводит Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура. Поиск второго госинспектора продолжается.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 13.07.21

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