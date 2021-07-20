На рейсе из Владивостока в Москву подрались два пассажира

Двое мужчин подрались на борту самолета, который вылетал из Владивостока. Дебоширов сняли с рейса.

Как сообщили в региональном управлении МВД, двое жителей Ярославской области должны были лететь из Владивостока в Москву. В салоне самолета между ними произошел конфликт из-за того, кто будет сидеть у иллюминатора.

Установлено, что мужчины поднялись на борт в состоянии алкогольного опьянения. Их задержали сотрудники транспортной полиции. В отношении дебоширов составили протоколы об административных правонарушениях, им грозит до 15 суток административного ареста.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 20.07.21

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