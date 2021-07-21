Бизнесмен предложил приватизировать леса России

Чтобы предприниматели могли заниматься интенсивным выращиванием леса, часть лесной территории России нужно приватизировать. Такое мнение высказал глава крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group Константин Лашкевич.

По его словам, на Дальнем Востоке становится все меньше спелого леса с качественной, пригодной для переработки древесиной. Там где деревья вырубили, ждать естественного роста придется 80-120 лет.

В настоящее время крупнейшим экспортером леса и лидером в интенсивном лесовыращивании является Новая Зеландия. Там лесные земли выделяются по принципу плодородия и подбора породного состава, так добиваются кратного прироста деловой древесины. Однако эта модель работает только в том случае, если инвесторы получат право приватизировать лес.

«Я не буду этим заниматься [интенсивным лесовосстановлением], потому что это убьет мою операционную экономику, а инвестиционную модель невозможно построить без прав на землю или хотя бы насаждения. Нужны инвестиции порядка 5 тысяч долларов на гектар, пока лес не начнет уже сам расти», – пояснил Лашкевич в интервью РБК.

Бизнесмен уточнил, что модель интенсивного лесопользования с правом собственности можно реализовать на 2-3% от всей лесной территории России. «Дать возможность приватизировать такие земли, дешево страховать лес, закладывать его в банк, увеличивать его стоимость на балансе за счет прироста и привлекать деньги из отечественных и зарубежных фондов, как это делает Новая Зеландия, – дешевые длинные деньги для инвестирования в эту историю», – добавил Лашкевич.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.07.21

«Мутноватая история»: глава Союза адвокатов России назвал очень запутанным законодательство о вакцинации. / «Похоже на манипуляции»: в правительстве РФ заверили, что полки магазинов не опустеют из-за мусорной реформы. / На рейсе из Владивостока в Москву подрались два пассажира. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»