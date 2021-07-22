Министр связи Амурской области в коме после драки на отдыхе

В Амурской области глава регионального Министерства цифрового развития и связи Александр Курдюков получил травмы в ходе конфликта на турбазе. Чиновника ввели в состояние медикаментозной комы.

39-летний Курдюков отдыхал с компанией на турбазе в Благовещенске. Там произошла ссора с одним из мужчин, которая переросла в драку. После этого министр попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой, передает телеграм-канал Лайф.

«Свидетелей происшествий нет. Как заявил второй участник конфликта, министр просто запнулся и ударился головой», – говорится в сообщении. По данным канала, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В министерстве цифрового развития и связи области подтвердили, что глава министерства находится на больничном, пишет «Интерфакс».

Курдюков был назначен на пост министра в январе 2021 года. В правительство Амурской области он пришел в 2010 году и занял должность начальника отдела автоматизации и информационных технологий министерства социальной защиты населения Приамурья.

Благовещенск, Зоя Осколкова

Благовещенск. Другие новости 22.07.21

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