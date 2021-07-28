В Приамурье самолет приземлился на дорогу из-за плохой погоды

Легкомоторный самолет совершил посадку на федеральной трассе Амур в Амурской области. В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщили в региональном управлении МВД, самолет Stinson-108 обнаружили на обочине автодороги в Архаринском районе. На место выехали сотрудники полиции, которые организовали охрану места происшествия и обеспечили беспрепятственный проезд транспорта.

В Восточном межрегиональном следственном управлении СК на транспорте уточнили, что на борту был только пилот. Он совершил вынужденную посадку, так как погода резко ухудшилась. «Самолет приземлился благополучно, пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Забайкальским следственными отделом на транспорте СК России проводится доследственная проверка.

Благовещенск, Зоя Осколкова

Благовещенск. Другие новости 28.07.21

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