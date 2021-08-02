На Сахалине мать насмерть придавила ребенка во сне

Жительница Южно-Сахалинска во сне придавила своего двухмесячного сына. Младенец скончался. Ранее малолетняя дочь этой женщины утонула в ванной.

«В отношении 26-летней жительницы областного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности», – сообщает областное управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, женщина уснула с грудным ребенком на диване и во сне навалилась на него. Малыш умер от механической асфиксии от сдавливания грудной клетки и живота.

Это не первый случай в жизни этой женщины, в начале 2020 года она была приговорена с условному наказанию за смерть годовалой дочери. Мать оставила двух девочек в ванной без присмотра, а когда вернулась, одна из малышек не подавала признаков жизни. Медики не смогли спасти ребенка.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 31.07.21

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