В Приморье охотник случайно застрелил полицейского

В Приморском крае охотник случайно выстрелил в приятеля, приняв его за дикого зверя. В результате от полученного огнестрельного ранения пострадавший умер.

Инцидент произошел в лесу около села Смяличи Шкотовского района, сообщает региональное управление СКР. Охотника задержали, он дал признательные показания.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным РИА «Новости», погибший – участковый из приморского Артема. Ему было 35 лет, у него остались жена и маленький ребенок.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 03.08.21

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