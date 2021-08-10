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Вторник, 10 августа 2021, 08:43 мск

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На компьютерах правительства Камчатского края пытались майнить криптовалюту

Специалисты Министерства цифрового развития Камчатского края обнаружили попытку установки программ для майнинга криптовалюты на компьютерах краевого правительства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального кабмина.

«Попытка была пресечена в рамках мониторинга состояния системы безопасности в информационно-телекоммуникационной сети правительства Камчатского края. В ходе проверки установлено, что под учетными записями нескольких госслужащих (...) была зафиксирована попытка установки специального программного обеспечения, предназначенного для майнинга криптовалют», – говорится в сообщении.

Отмечается, что действия сотрудников могли создать угрозу безопасности информационно-коммуникационной сети правительства края. Опасность заключалась в том, что компьютеры могли быть заражены криптоджекингом – вирусом, который «скрывается в системе и похищает вычислительные ресурсы устройства для добычи ценных криптовалют».

Кроме того, майнинг цифровых денег требует максимальной загрузки мощностей вычислительного оборудования, что «могло бы повлечь сокращение ресурса задействованных в вычислении криптовалюты компьютеров и привело бы к обесточиванию всех систем правительства Камчатского края».

Материалы, полученные по итогам проверки, передали в ФСБ.

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