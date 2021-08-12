Житель Хабаровска заработал на кредитах солдатам 24 млн рублей

В Хабаровске задержали мужчину, который нелегально кредитовал военнослужащих. На незаконных займах солдатам подозреваемый заработал 24 млн рублей, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры РФ.

Мужчина действовал под видом предпринимателя, хотя таковым не являлся. На протяжении нескольких лет он массово выдавал военнослужащим под проценты денежные займы, получая от каждого соответствующую прибыль.

«За весь период своей деятельности гражданин незаконно обогатился на сумму свыше 24 миллионов рублей», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Военная прокуратура Хабаровского гарнизона провела проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 12.08.21

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