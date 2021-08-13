В Приамурье ранили сотрудника охотуправления

В Амурской области был обстрелян из огнестрельного оружия автомобиль Управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира. 34-летний инспектор получил ранения.

Инцидент произошел неподалеку от села Марьяновка. Сотрудники охотуправления осуществляли проверку соблюдения правил охоты на территории Октябрьского района, когда их машина подверглась обстрелу.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), сообщили в региональном управлении СКР.

«В ходе проведенных совместно с сотрудниками уголовного розыска следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления задержан 27-летний житель села Марьяновка», – говорится в сообщении ведомства.

На допросе задержанный подтвердил свою причастность к преступлению и показал место, где стрелял в сотрудников охотуправления. Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

Отмечается, что пострадавший после оказания необходимой ему медицинской помощи от госпитализации отказался.

Благовещенск, Зоя Осколкова

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