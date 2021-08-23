В глухой тайге амурский тигр убил человека

Амурский тигр напал на человека в Хабаровском крае. Тело пока не обнаружено. Полиция проводит проверку. На место также выехала оперативная группа краевого министерства природных ресурсов.

Инцидент произошел в Нанайском районе, в тайге, вдали от населенных пунктов. Погибший человек был занят на лесозаготовительных работах. В настоящее время на месте происшествия работают оперативная группа минприроды и сотрудники правоохранительных органов.

Генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев сообщил РИА «Новости», что, со слов лесозаготовителей, следы на месте неявные, рассматриваются три версии происшествия: нападение тигра, нападение медведя и попытка скрыть разборки между работниками.

«Проводится проверка, следственно-оперативная группа работает на месте. От работников организации поступило сообщение о том, что пропал человек и, предварительно, имеются следы тигра. Удаленность места происшествия от районного центра – более 100 километров, оно – в глухой тайге. Сотрудники утром выехали и сейчас отрабатывают на месте», – рассказали агентству в полиции.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 20.08.21

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